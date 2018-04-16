Донецк трясется: в "ДНР" испугались огня "Джевелинов"

Террористы так называемой "ДНР" заявили об обстреле украинскими военными оккупированного Донецка американскими противотанковыми ракетами "Джевелин".

Об этом сообщил в соцсети бывший главарь оккупантов Игорь Гиркин, передает "Обозреватель".

"Морские народные милиционеры" жалуются, что по ним прилетают "Джевелины"... Вот прям сейчас", - пишет он, выражая скепсис по поводу данного сообщения.

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Обстрелы в районе Донецкого аэропорта и Песок подтверждают также жители города. Кроме того, сообщается о боях в районе Горловки, Докучаевска и Коминтерново. Обстрелы ведутся, в том числе, из артиллерии и зенитных установок.

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Отметим, по данным Пресс-центра штаба АТО, террористы с начала суток, 16 апреля, и по состоянию на 18:00 совершили 22 обстрела. К счастью, никто из украинских солдат не пострадал.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появилось эксклюзивное видео обстрела из танка украинских позиций в Песках.