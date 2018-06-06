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Донецк проваливается под землю: появилось фото

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В оккупированном Донецке и близлежащих населенных пунктах начал проседать грунт, а связано это с тем, что шахтная вода не откачивается.

Об этом на своей странице в Facebook написал аместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, разместив соответствующее фото.

"Достижения молодой республики" сквозь линзу "большого глаза". Проседание грунта в Донецке. Чем грозит это явление? Разрушением дорог, жилых домов и предприятий, железной дороги и ЛЭП, водо- и газопроводов, защитных сооружений и других опасных об "объектов", - написал Тука.

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Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке возникла новая проблема.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Георгий Тука
Место
УкраинаДонецк
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