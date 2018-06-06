Донецк проваливается под землю: появилось фото

В оккупированном Донецке и близлежащих населенных пунктах начал проседать грунт, а связано это с тем, что шахтная вода не откачивается.

Об этом на своей странице в Facebook написал аместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, разместив соответствующее фото.

"Достижения молодой республики" сквозь линзу "большого глаза". Проседание грунта в Донецке. Чем грозит это явление? Разрушением дорог, жилых домов и предприятий, железной дороги и ЛЭП, водо- и газопроводов, защитных сооружений и других опасных об "объектов", - написал Тука.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Донецке возникла новая проблема.