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15 января • обновлено в 11:11
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"Донецк – это Украина!" В ВСУ опубликовали показательное фото с оккупации

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В сети опубликовали новые фото празднования Нового года с временно оккупированного Донецка.

Снимки в Twitter выложил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан.

"Позиция – на всю жизнь! "Празднование" Нового года в Донецке на площади Ленина. Крик дончанина передан надписью на бумаге – "Я встречаю Новый год в Донецке под оккупацией русского г*мна". Донецк – это Украина!" – говорится в сообщении.

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На фото показана полупустая площадь, на которой установлена сцена. Также в центре оккупированного города стоит новогодняя елка.

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter Штефан

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter Штефан

Оккупированный Донецк

Оккупированный Донецк

Twitter Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер писал, что празднование Нового года на центральной площади оккупированного Россией Донецка "напоминало дешевое кино-реквием о жизни бывшего миллионера, который пр*срал свою жизнь".

Также, по словам донецкого блогера, празднование Нового года в оккупированном Россией городе на семью из четырех человек обошлось в среднем по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей.

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Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Теги
Новый Год-2020 Новости ДНР Донбасс ДНР
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