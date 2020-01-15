"Донецк – это Украина!" В ВСУ опубликовали показательное фото с оккупации

В сети опубликовали новые фото празднования Нового года с временно оккупированного Донецка.

Снимки в Twitter выложил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан.

"Позиция – на всю жизнь! "Празднование" Нового года в Донецке на площади Ленина. Крик дончанина передан надписью на бумаге – "Я встречаю Новый год в Донецке под оккупацией русского г*мна". Донецк – это Украина!" – говорится в сообщении.

На фото показана полупустая площадь, на которой установлена сцена. Также в центре оккупированного города стоит новогодняя елка.

Оккупированный Донецк Twitter Штефан

Оккупированный Донецк Twitter Штефан

Оккупированный Донецк Twitter Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер писал, что празднование Нового года на центральной площади оккупированного Россией Донецка "напоминало дешевое кино-реквием о жизни бывшего миллионера, который пр*срал свою жизнь".

Также, по словам донецкого блогера, празднование Нового года в оккупированном Россией городе на семью из четырех человек обошлось в среднем по 2 тысячи гривен или 5 тысяч рублей.

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