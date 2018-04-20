Дончанин рассказал, кто вывесил "флаг Бандеры" под носом у террористов "ДНР"

Сине-желтый национальный флаг Украины и красно-черный флаг ОУН в оккупированном Донецке вывесили обычные граждане, которые ждут возвращения Украины.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV рассказал боец-доброволец из Донецкой области Виталий Овчаренко.

"Хочу подчеркнуть, что красно-черный флаг разместили не какие-то националисты, а обычные люди. Знаете, россияне привели к тому, что уже и в Донецке нормально относятся к красно-черному флагу и видят в нем символ борьбы, как было на Западной Украине в 30-е годы. Так что можно их за это "поблагодарить", - отметил он.

По его словам, таких людей в Донецке осталось достаточно много.

"Не буду говорить, сколько их там, но скажу, что значительно больше, чем россияне себе думают и даже больше, чем украинцы думают. Есть люди, которые ждут возвращения туда Украины", - констатировал участник АТО.

При этом Овчаренко раскритиковал призывы некоторых политиков к широкой амнистии участникам незаконных вооруженных формирований.

"Если некоторые политики говорят, что этих коллаборантов нужно амнистировать, потому что не будет на кого опереться во властных структурах после освобождения, то это - ложь и манипуляция. Есть куча патриотов, которые живут в оккупации, и есть куча патриотов, которые собираются вернуться на Донбасс после освобождения. На них надо опираться", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", в пятницу, 20 апреля, в оккупированном Донецке неизвестные вывесили в центре города сине-желтый национальный флаг Украины и красно-черный флаг ОУН.