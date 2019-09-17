"Тоже позвали Россию!" Донбассу показали знаковое фото "мертвой" Абхазии

В сети появилось жуткое фото руин захваченной Россией грузинской Абхазии. На нем видны разрушенные здания, на крышах которых начали расти деревья, и запустение.

Знаковый снимок опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что такая же участь грозит оккупированному Донбассу.

"Донбасс! Абхазия тоже позвала Россию в гости! Вы готовы к интеграции? Вы готовы к "процветанию" и "развитию"?" – предупреждающе обратился защитник Украины к жителям ОРДЛО, которые поддерживают оккупантов.

Руины Абхазии Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро". Его начали грабить еще в мае 2014 года, когда шли бои за донецкий аэропорт. Спустя пять лет от гипермаркета не осталось и стен. Каркасы были вывезены и сданы на металлолом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся