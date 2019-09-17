Главная Новости
17 сентября • обновлено в 18:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Тоже позвали Россию!" Донбассу показали знаковое фото "мертвой" Абхазии

2.8т Читать материал на украинском

В сети появилось жуткое фото руин захваченной Россией грузинской Абхазии. На нем видны разрушенные здания, на крышах которых начали расти деревья, и запустение.

Знаковый снимок опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что такая же участь грозит оккупированному Донбассу.

"Донбасс! Абхазия тоже позвала Россию в гости! Вы готовы к интеграции? Вы готовы к "процветанию" и "развитию"?" – предупреждающе обратился защитник Украины к жителям ОРДЛО, которые поддерживают оккупантов.

Новости
Цена "русского мира": в ООН шокировали числом мирных жертв войны на Донбассе

Руины Абхазии

Руины Абхазии

Facebook Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото уничтоженного мародерами в Донецке гипермаркета "Метро". Его начали грабить еще в мае 2014 года, когда шли бои за донецкий аэропорт. Спустя пять лет от гипермаркета не осталось и стен. Каркасы были вывезены и сданы на металлолом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война в Грузии" на OBOZREVATEL.

Темы
Война в Грузии Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Грузия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
11
Смешно
2
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Отупление скачущей биомассы, выходит на новый уровень!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
У этого (этой) штырлыца в голове даже не тараканы, там зелёные мухи. Почему бы не показать мусорный бак и написать, что при Грузии такого не было?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel