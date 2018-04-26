ВСУ в числе сильнейших армий: военный эксперт нашел подвох

Достаточно высокое место Вооруженных сил Украины в рейтинге самых сильных армий мира Global Firepower не должно вводить в заблуждение относительно реального состояния войск с учетом войны с Российской Федерации.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Сергей Згурец.

"Нас интересуют рейтинги или реальное состояние армии? Мы должны надеяться на реальные собственные оценки способности противостоять армии РФ, а не убаюкивать себя красивыми рейтингами. нужно быть более прагматичными и жестче относиться к внешним оценкам агентств, которые в формате рейтингов могут написать что угодно", - считает он.

По его словам, именно удачное противостояние российским войскам повлияло на отношение к украинской армии в мире.

"Фактически она отвечает тем требованиям, которые существуют на поле боя. Поэтому действительно за четыре года войны наша армия стала качественно другой, мы ощутили угрозы, мы научились на своих ошибках действовать лучше. Думаю, это и есть главным основанием восприятия нашей армии как мощной силы. Но повторюсь, что не нужно успокаивать себя штучными рейтингами и продолжать серьезно относится к мощности противника", - подчеркнул эксперт.

При этом Згурец выразил уверенность в способности ВСУ противостоять армии РФ даже при более интенсивных столкновениях.

"Украинская армия на сегодняшний день в полную противостоит РФ. В том виде боевых действий, которые ведет РФ, украинская сторона вполне эффективно сдерживает те угрозы, которые существуют со всех направлений. Я имею ввиду не только зону в 420 км, но и все направления, где возможно наступление РФ", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", Вооруженные Силы Украины поднялись в рейтинге сильнейших армий мира и занимают 29 место из 136. На одну позицию наших военных опередила Греция (28 место), на строчку ниже – Чехия (30 место). Армия России находится в рейтинге на 2-й строчке - вслед за США.