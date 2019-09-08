Донбасс затих после обмена: появились свежие данные с передовой

С начала воскресенья, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом на странице в Facebook по состоянию на 7:00 сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Днем ранее, 7 сентября, российские наемники совершили 14 обстрелов, потерь среди украинских военных не было.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС с запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Иллюстрация. Война на Донбассе Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Старогнатовки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Талаковки – с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

около Новотроицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Богдановки – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

вблизи Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

неподалеку Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 5 сентября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб сержант 53-й бригады Вооруженных сил Украины Михаил Ткачишин.

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