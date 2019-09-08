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8 сентября • обновлено в 10:55
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Донбасс затих после обмена: появились свежие данные с передовой

11.8т Читать материал на украинском

С начала воскресенья, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом на странице в Facebook по состоянию на 7:00 сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Днем ранее, 7 сентября, российские наемники совершили 14 обстрелов, потерь среди украинских военных не было.

Противник обстреливал позиции подразделений ОС с запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Соцсети

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы совершили 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Старогнатовки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Талаковки – с автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • около Новотроицкого – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Богдановки – с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 5 обстрелов:

  • в районе Новгородского – из миномета калибра 82 мм.

  • вблизи Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

  • неподалеку Шумов – из артиллерийских систем калибра 122 мм;

  • вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем.

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 5 сентября, на Донбассе в ходе вражеского обстрела погиб сержант 53-й бригады Вооруженных сил Украины Михаил Ткачишин.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР Вооруженные силы Украины ООС
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: майдановские нацисты осуществляет переброску своих диверсионно-террористических подразделений на территории восточноукраинских республик. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: осуществление крупных диверсий, убийства высших представителей республиканской власти, а также простых граждан с целью устрашения и провокации на ответные действия защитников Донбасса. ЖЕЛАЕМАЯ ЦЕЛЬ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ и приход к власти в Украине радикальных нацистских группировок. ВРЕМЯ НАМЕЧАЕМЫХ АКЦИЙ: сентябрь-декабрь текущего года.
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
«Галера» пошла в отстойный зауральский изгой. «Раб»-карлик гребёт в Гаагу.
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1
Данилов Андрей
Данилов Андрей
С начала воскресенья, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.Противник обстреливал позиции подразделений ОС с запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В этом тексте в полной красе мерцающее сознание укров
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