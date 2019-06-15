"Донбасс вернется после смерти Путина": Украину предостерегли от капитуляции перед Россией

Украине ни в коем случае сейчас нельзя допускать капитуляции перед Россией. Ведь в обозримом будущем война закончится и оккупированные Крым и Донбасс будут освобождены.

Такое мнение озвучил российский политолог Андрей Пионтковский в статье для "Радио Свобода". Осознавая это, подчеркивает он, Кремль использует все возможности, чтобы постоянно дестабилизировать всю Украину. Ведь агрессору не нужны куски территорий.

Эксперт убежден, что новой власти Украины вместо того, чтобы заигрывать с врагом, предлагая уступки, необходимо следовать совершенно другой стратегии. Прежде всего – потребовать в рамках нормандского формата не просто прекращения огня, а создания демилитаризованной зоны и ввода туда международных миротворцев. Ведь только такая постановка вопроса позволит Украине остановить кровопролитие, минимизировать шансы дальнейшей российской агрессии и в то же время не сделать никаких политических уступок агрессору.

Донбасс "Цензор.НЕТ"

"После всей кремлевской демагогии последних месяцев о "кровавом Порошенко" и последних дней о "кровавых противниках Зеленского" Москве трудно будет от этого простого и очевидного требования отказаться", – убежден Пионтковский.

Украина же, в свою очередь, сохраняя принципиальную позицию по поводу незаконно оккупированных территорий, сможет сосредоточиться на важнейших задачах своего внутреннего развития – тех самых, ради которых умирали Герои Майдана.

"Оккупированный Донбасс вернут Украине сразу же после смерти Путина (биологической или политической, неважно). Крым вернется позже – после смерти русского имперского проекта. И это событие тоже не за горами. Не сможет сырьевой придаток и жалкий политический вассал Поднебесной долго мнить себя империей. Возвращение Крыма и станет окончанием войны Украины с Россией. Какой трагической ошибкой для Киевской Руси было бы после стольких столетий героического противостояния орде капитулировать сегодня перед зомби", – подытожил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский считает, что, несмотря на то, что Владимир Зеленский стал президентом Украины при максимальной поддержке избирателей, он все равно не является самостоятельной политической фигурой и может быть использован для реванша пророссийских сил.

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