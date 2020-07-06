Россия не присоединит Донбасс, Украине надо действовать, – Тука

Жители оккупированного Донбасса пребывают в состоянии растерянности из-за того, что Российская Федерация не намерена присоединять их территории, и этим должна воспользоваться Украина.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Там доминирует разочарование. Люди с трудом представляют свое будущее, присутствует растерянность, но вместе с тем говорить о том, что растут проукраинские настроения, нельзя", – заметил он.

В контексте заявления первого зампреда комитета Совета Федерации Владимира Джабарова о том, что РФ "никогда не рассматривала Донецк и Луганск как необходимые ей", Тука предположил, что это ответ бывшему и нынешнему главарям террористов "ДНР" Бородаю и Пушилину, которые утверждали обратное.

"Это абсолютно понятная и логичная политика, которую РФ проводит, начиная с 2014 года. России не нужны эти кусочки Донбасса. Ей нужен контроль над всей Украиной с помощью этих кусочков", – подчеркнул он.

По мнению Туки, в ситуации разочарования местного населения украинской власти следует работать над тем, чтобы оно стало более лояльным к Украине.

"Здесь целый комплекс вопросов, начиная от социальных и заканчивая экономическими. Выплата пенсий, поддержка переселенцев и так далее", – сказал он.

Тука заметил, что все тематические инициативы фракции "Слуга народа" в Раде – это фактически инициативы Кабинета министров 2016 года, оформленные в виде закона.

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