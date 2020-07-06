Россия не присоединит Донбасс, Украине надо действовать, – Тука
Большинство жителей оккупированного Донбасса осознают, что РФ не намерена присоединять эти территории
Тактика Кремля состоит в том, чтобы с помощью этих территорий контролировать всю Украину
В сложившейся ситуации украинским властям следует предпринимать шаги, чтобы добиться лояльности жителей оккупированных территорий
Акция "Мы хотим в Россию", Луганск, октябрь 2019 года.
Жители оккупированного Донбасса пребывают в состоянии растерянности из-за того, что Российская Федерация не намерена присоединять их территории, и этим должна воспользоваться Украина.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. "Там доминирует разочарование. Люди с трудом представляют свое будущее, присутствует растерянность, но вместе с тем говорить о том, что растут проукраинские настроения, нельзя", – заметил он.
В контексте заявления первого зампреда комитета Совета Федерации Владимира Джабарова о том, что РФ "никогда не рассматривала Донецк и Луганск как необходимые ей", Тука предположил, что это ответ бывшему и нынешнему главарям террористов "ДНР" Бородаю и Пушилину, которые утверждали обратное.
"Это абсолютно понятная и логичная политика, которую РФ проводит, начиная с 2014 года. России не нужны эти кусочки Донбасса. Ей нужен контроль над всей Украиной с помощью этих кусочков", – подчеркнул он.
По мнению Туки, в ситуации разочарования местного населения украинской власти следует работать над тем, чтобы оно стало более лояльным к Украине.
"Здесь целый комплекс вопросов, начиная от социальных и заканчивая экономическими. Выплата пенсий, поддержка переселенцев и так далее", – сказал он.
Тука заметил, что все тематические инициативы фракции "Слуга народа" в Раде – это фактически инициативы Кабинета министров 2016 года, оформленные в виде закона.
Как писал OBOZREVATEL:
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не заинтересована в присоединении оккупированных территорий Донбасса.
Накануне бывший главарь "ДНР" Александр Бородай заявил об "официальном" присоединении оккупированного Донбасса к России в ближайшее время.
Первый президент Украины Леонид Кравчук сказал, что на оккупированном востоке страны нет "ни атома украинского", пока что это временно чужая территория для нашей власти. С жителями этих районов придется работать не один год.