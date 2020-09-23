Участница форума УПЦ МП назвала воинов на Донбассе "рабовладельцами, освободившими от всего"

На форуме "Люди мира" в Свято-Успенской Святогорской лавре (УПЦ МП) в Донецкой области украинских военных обвинили в мародерстве при освобождении Донбасса.

С такой речью выступила одна из спикеров, заявив, что ВСУ "освободили их от всего". На фрагмент выступления обратил внимание офицер ВС, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующий пост в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Форум прошел на территории лавры. svlavra.church.ua

"Мы все говорим, что нас освободили от всего. Мне было, знаете, очень "прикро", по-украински сказать, смотреть: когда освобождался дом, туда заходил украинский солдат и выносили все", – сказала женщина.

Она утверждает, что на шевроне военного якобы видела надпись "рабовладелец".

Женщина добавила, что хочет мира, а также вернуться в свой дом, "которого ее лишили". "Если так нравится нас освобождать, или, как они говорят, освобождать Украину, пусть каждый зайдет в свой, свой (!) дом, выроет окоп, сядет с автоматом и освобождает нашу Украину", – сказала прихожанка.

"Дайте мне жить в своем доме. Я никого не трогала, ми ни с кем не воевали. Мы только хотим мира", – подытожила она.

Слушатели форума. svlavra.church.ua

Отметим, проведение Международного гражданского форума "Люди мира" инициировала УПЦ МП. Он состоялся 21 сентября в Успенской Святогорской лавре "с целью разработки и реализации программных действий по прекращению конфликта, восстановлению мирной жизни на Донбассе и востоке Украины", сказано на сайте лавры.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Мониторинговой миссии ООН, с начала войны [апрель 2014 года] на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц, еще более семи тысяч мирных жителей получили ранения.