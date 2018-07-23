Донбасс стал поперек горла: разведчик сообщил о больших проблемах у Путина

Предложение Кремля провести референдум на территории оккупированного Донбасса свидетельствует о кризисе идей у главы России Владимира Путина.

Такое мнение "Апострофу" высказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан, отметив, что данное предложение РФ прежде всего направлено на российский электорат, чтобы улучшить имидж Путина.

"Предложение России о референдуме на Донбассе - это попытка сделать лохами весь мир, в том числе Украину, американского президента и американцев", - сказал он.

Богдан считает, что идея референдума связана с тем, что Россия "панически не желает выполнять Минские договоренности", а также боится появления миротворческого контингента на неконтролируемой Украиной части российско-украинской границы на Донбассе, потому что "прекрасно осознает, что это будет конец даже нынешним остаткам ее первоочередных планов".

"Поэтому Кремль пытается подбрасывать "дохлых кошек" - идеи о референдуме или что-то другое. Это свидетельствует о том, что у них возник кризис идей относительно того, как регулировать ситуацию на Донбассе. Понятно, что это тупые попытки повторить то, что произошло в Крыму", - подчеркнул генерал-лейтенант.

"Предложение Путина направлено прежде всего на собственный электорат, чтобы продемонстрировать, что руководство России "заботится, делает предложения, но его не слушают". Таким образом они хотят как-то улучшить свой имидж, который серьезно пошатнулся после так называемых президентских выборов, когда Путина в очередной раз назначили президентом", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ появилась информация о том, что Путин предложил Трампу провести референдум на оккупированной части Украины.

Позже помощник американского лидера дал четкий ответ Путину, став на сторону Киева.