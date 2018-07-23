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Донбасс стал поперек горла: разведчик сообщил о больших проблемах у Путина

6.2тЧитать новость на украинском

Предложение Кремля провести референдум на территории оккупированного Донбасса свидетельствует о кризисе идей у главы России Владимира Путина.

Такое мнение "Апострофу" высказал ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан, отметив, что данное предложение РФ прежде всего направлено на российский электорат, чтобы улучшить имидж Путина.

"Предложение России о референдуме на Донбассе - это попытка сделать лохами весь мир, в том числе Украину, американского президента и американцев", - сказал он.

Богдан считает, что идея референдума связана с тем, что Россия "панически не желает выполнять Минские договоренности", а также боится появления миротворческого контингента на неконтролируемой Украиной части российско-украинской границы на Донбассе, потому что "прекрасно осознает, что это будет конец даже нынешним остаткам ее первоочередных планов".

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"Поэтому Кремль пытается подбрасывать "дохлых кошек" - идеи о референдуме или что-то другое. Это свидетельствует о том, что у них возник кризис идей относительно того, как регулировать ситуацию на Донбассе. Понятно, что это тупые попытки повторить то, что произошло в Крыму", - подчеркнул генерал-лейтенант.

"Предложение Путина направлено прежде всего на собственный электорат, чтобы продемонстрировать, что руководство России "заботится, делает предложения, но его не слушают". Таким образом они хотят как-то улучшить свой имидж, который серьезно пошатнулся после так называемых президентских выборов, когда Путина в очередной раз назначили президентом", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ появилась информация о том, что Путин предложил Трампу провести референдум на оккупированной части Украины.

Позже помощник американского лидера дал четкий ответ Путину, став на сторону Киева.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Василий БогданВладимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так даже ежу понятно, что от полезных санкций Кацапия обхохоталась вместе с “Искандерами”, Совок помнится тоже, хохотал в 80-м, в 91-м обхохотался, да, и южнокарейский Боинг кацапы “тоже” не сбивали...
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Салоэксперлы повылезали))) откуда жтому пидару шароварному известно что думает ВВП? В этом вся сучность хохлов, выебнуться, тявкнуть изза угла, а потом огребсти пиздюлей.
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Корнеев Виктор
Корнеев Виктор
Слепцов Егор, Во,Во. Точно. Приехал в московию. Дал пиздюлей,Забрал пояса.Вам же было сказано.Сидите тихо.Нет, полезли на хорватов.Я думаю егорушка-после пиздюлины -не токмо ты слептур прозрееш.
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olex
olex
Слепцов Егор, сейчас твой плешивый царек думает лишь об одном - на куя я прслушал всяких сурковых и гоазьевых и влез в авантюру с Украиной. Столько гавна с мирового сообщества даже совок не отсасывал........ ну продолжайте гордиться вяличием терпилы........
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Графский Степан
Графский Степан
Я всегда считал хохложопых умнее)) Сейчас удивляюсь, как с таким быдлом мы жили в одной стране )))
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olex
olex
Графский Степан, в точности до наоборот я думаю о вас, козломордые кацапы)))
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