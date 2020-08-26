Донбасс скоро вернется в Украину, с Крымом будет сложнее, – Сущенко

Донбасс уже в обозримом будущем вернется в состав Украины. Что касается Крыма, то его деоккупация возможна, но этот процесс будет сложнее.

Такое мнение в интервью "Гордону" выразил украинский журналист, бывший узник Кремля Роман Сущенко. По его словам, освобождение указанных территорий станет частью глобальных перемен во всем мире (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Донбасс скорее вернется. Я четко понимаю, что это произойдет в средней перспективе. С Крымом будет сложнее. Но все, опять же, зависит от многих факторов. В том числе и от того хаоса, который сейчас во всем мире происходит. Не без усилий со стороны Москвы, тем более, все события связаны более глобально", – сказал Сущенко.

"То есть и коронавирус, и глобализация, и климатические изменения... Безусловно, мы выйдем из этого кризиса совершенно другими. В порядке каких-то вещей я вижу, что Крым рано или поздно вернется в состав Украины", – уверенно подытожил журналист.

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