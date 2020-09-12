По всей линии фронта на Донбассе сохранилась "тишина" – ООС
На Донбассе в субботу, 12 сентября, режим прекращения огня не нарушался.
Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Уточняется, что с начала суток и по состоянию на 17:00 на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.
"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", – сказано в сообщении.
Военные подчеркнули, что продолжают "добросовестно выполнять задачи по назначению".
Украинские защитники соблюдают условия прекращения огня и "находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", сказано в сводке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила танки и гаубицы оккупантов в зоне ООС.
11 сентября на Донбассе наблюдалось соблюдение режима тишины, никаких нарушений со стороны российских террористов зафиксировано не было.