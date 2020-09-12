По всей линии фронта на Донбассе сохранилась "тишина" – ООС

Дарья Дурова Расследования 18:21, 12.09.2020

На Донбассе в субботу, 12 сентября, режим прекращения огня не нарушался.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Уточняется, что с начала суток и по состоянию на 17:00 на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", – сказано в сообщении.

Военные подчеркнули, что продолжают "добросовестно выполнять задачи по назначению".

Украинские защитники соблюдают условия прекращения огня и "находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", сказано в сводке.

Вечерняя сводка ООС.
Скриншот
Скриншот
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