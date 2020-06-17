Президенту России Владимиру Путину не нужен Донбасс, его интересует исключительно Крым – агрессор хочет, чтобы Украина "забыла" о полуострове.

Такое мнение выразила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью "Гордону".

По ее словам, Путин хочет, "чтобы мы погрязли на Донбассе, чтобы мы постоянно фокусировались только на Донбассе, разделили эти вопросы – Крым отдельно, Донбасс отдельно – забыли о Крыме, вынесли его за скобки".

Верещук отметила, что необходимо в первую очередь "сделать так, чтобы мы не убивали друг друга", развести войска.

"Если бы Путин на это пошел. Но он не хочет этого. Пока мы фокусируемся там, где горит, где болит, где убивают, мы не можем сфокусироваться на Крыме. Здесь тупик. Как по мне, тупик. Пока Путин у власти – тупик", – считает нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, Верещук претендует на кресло мэра Киева и хочет выдвинуться от "Слуги народа".