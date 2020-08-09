Донбасс превратился в Приднестровье-2, Запад это устраивает, – российский политолог

Россия не планирует в ближайшее время возвращать Донбасс и хочет сделать из него "второе Приднестровье".

Ситуация может надолго застопориться после достижения устойчивого перемирия, заявил в интервью "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Как отметил он, Запад не спешит помогать освобождать оккупированные территории. Силой вернуть Донбасс не выйдет, но аннексировать "Л/ДНР" Кремль не хочет.

"Я понимаю, что украинцы ждут каких-то быстрых перемен. А быстрых перемен не будет. Такие конфликты длятся десятилетиями и ничем не заканчиваются. Посмотрите на пример Северного Кипра. Посмотрите на пример Нагорного Карабаха, Абхазии, Приднестровья и так далее. Я с 2014 года повторяю, что Донбасс – это Приднестровье-2. Такой вот вялотекущий, неразрешимый конфликт, когда у Украины нет ресурсов и возможностей вернуть эти территории, у России – нет желания и ресурсов, чтобы их инкорпорировать", – сказал Орешкин.

"Я понимаю заявления украинцев, которые говорят: "Мы вернем". Но это довольно смелые заявления. Нужно быть довольно смелым, чтобы все это вырвать из пасти крокодила. Все-таки военных ресурсов у Владимира Путина не в пример больше", – добавил политолог.

Он также сомневается, что Запад поддержит военный способ возвращения Донбасса. Кроме того, по мнению Орешкина, Запад вполне устраивает и нынешняя ситуация, когда обстрелы несколько утихли.

"Переговоры можно вести сколько угодно. Дискутировать, кто прав, кто виноват, сначала выборы, затем граница, или сначала граница, затем выборы. Понятно, что на эту тему переговоры можно вести десятилетиями. Ну и хорошо, ну и пусть разговаривают. А Запад будет свои проблемы решать", – заявил политолог.

Он считает, что Западу, как и президенту РФ Владимиру Путину, важно "вывести этот конфликт из фокуса общественного внимания".

"Потому что конфликт перестает работать на Путина, как он работал на первых порах, когда у него был имидж победителя", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, для восстановления оккупированной Россией части Донбасса, по словам советника президента по экономическим вопросам Олега Устенко, нужно около 10 млрд долларов (277 млрд грн).