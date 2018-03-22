Донбасс после "выборов Путина": Тымчук оценил обстановку

В настоящее время в зоне боевых действий на востоке Украины сохраняется ситуация, которая имела место до президентских выборов в России.

Тем не менее, разведывательная деятельность противника не снижается, - рассказал "Обозревателю" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

По его словам, "во время подготовки к выборам Москва ставила задачу приведения подразделений в полную боевую готовность и усиления контрразведывательного режима. Сейчас то ли по инерции, то ли по другой причине, ситуация остается на прежнем уровне: наблюдается достаточно низкая активность боевиков, достаточно низка огневая активность".

В то же время Тымчук сообщил о том, что "не снижается разведывательная деятельность, в первую очередь, с использованием беспилотных летательных аппаратов. Проявляют активность диверсионно-разведывательные группы, идет перегруппировка сил и средств, переброска бронетехники на ряде участков – прежде всего, на горловском направлении и в районе Докучаевска".

По оценкам главы "Информационного сопротивления", эти факты не дают оснований для серьезного беспокойства по поводу возможной активизации действий противника.

Как писал "Обозреватель", ранее Дмитрий Тымчук назвал город в Украине, который Путин планировать захватить первым, а также оценил вероятность создания в Одессе сепаратистской "республики".