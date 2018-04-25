Донбасс поглотил огонь террористов: воины ВСУ серьезно пострадали

В зоне АТО на Донбассе террористы "Л/ДНР" совершили 33 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, применив запрещенные Минскими соглашениями вооружения.

Как информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook, в результате выполнения боевых задач четыре защитника Украины получили ранения, а еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

"На луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганского. Также 120 и 82 мм минометы оккупанты применили в районе Троицкого. Кроме этого, с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм - защитника Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатометы и вооружения БМП задействовал неподалеку Новоселовки", - написано в сводке.

"На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, Шахты "Бутовка" и Водяного. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", из вооружения БМП - под Талаковкой и Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а из стрелковой оружия - по защитникам Широкино. Кроме этого, в районе Талаковки враг применил противотанковый ракетный комплекс, а под Гнутово велся снайперский огонь", - рассказали в штабе АТО.

Как писал "Обозреватель", накануне на Донбассе пострадали еще 11 защитников Украины.