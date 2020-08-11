В ООС сообщили о новой провокации на Донбассе: ВСУ выстояли
На Донбассе во вторник, 11 августа, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Потерь среди ВСУ не было. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook по состоянию на 17:00.
Уточняется, что после обеда противник совершил выстрелы из подствольного гранатомета у Марьинки.
"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", – сказано в сообщении.
В штабе ООС подчеркнули, что на всех участках фронта "режим тишины хранился в полной мере". Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
"Со времени, когда было провозглашено режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подытожила пресс-служба.
Как писал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" активизировали деятельность по поиску новобранцев для пополнения своих рядов. Для этого они прибегают даже к размещению объявлений.