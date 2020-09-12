На Донбассе заметили танки и гаубицы оккупантов: террористы нарушили договоренности

Дарья Дурова Расследования 16:30, 12.09.2020 Обновлено: 17:36, 12.09.2020

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала ряд нарушений договоренностей со стороны террористов "Л/ДНР".

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, соответствующие факты были замечены во время наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ. Нарушения внесены в отчет Миссии от 11 сентября.

В частности, замечено вооружение оккупантов, размещенное с нарушением линии отвода:

  • на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области – четыре самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм);

  • на полигоне неподалеку Бугаевки на Луганщине – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д 30А "Лягушка", 122 мм);

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

  • на полигоне вблизи Бугаевки – 10 танков (типа Т-64) и 13 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10");

  • на полигоне неподалеку Тернового – 23 танка (Т-64 – 12 единиц, Т-72 - 11 единиц).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22.07.2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня", – сказано в материале.

В ООС подчеркнули, что вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружения и военную технику в прямой близости к линии соприкосновения.

Скриншот
Скриншот
Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в зоне ООС на Донбассе наблюдалось соблюдение режима тишины, никаких нарушений со стороны российских террористов зафиксировано не было.

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