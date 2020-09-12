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На Донбассе заметили танки и гаубицы оккупантов: террористы нарушили договоренности

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
1,0 т.
На Донбассе заметили наращивание военной техники террористов

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала ряд нарушений договоренностей со стороны террористов "Л/ДНР".

Как сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook, соответствующие факты были замечены во время наблюдательного полета беспилотника ОБСЕ. Нарушения внесены в отчет Миссии от 11 сентября.

В частности, замечено вооружение оккупантов, размещенное с нарушением линии отвода:

  • на полигоне вблизи населенного пункта Терновое Донецкой области – четыре самоходных гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм);

  • на полигоне неподалеку Бугаевки на Луганщине – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д 30А "Лягушка", 122 мм);

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

  • на полигоне вблизи Бугаевки – 10 танков (типа Т-64) и 13 зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10");

  • на полигоне неподалеку Тернового – 23 танка (Т-64 – 12 единиц, Т-72 - 11 единиц).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что приведенные факты четко указывают на нарушение Минских соглашений и достигнутых 22.07.2020 года договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня", – сказано в материале.

В ООС подчеркнули, что вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружения и военную технику в прямой близости к линии соприкосновения.

Скриншот
Скриншот
Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в зоне ООС на Донбассе наблюдалось соблюдение режима тишины, никаких нарушений со стороны российских террористов зафиксировано не было.

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