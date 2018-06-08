"Донбасс никогда не будет российским": Порошенко рассказал об успехе ООС

Проведение на Донбассе Операции объединенных сил (ООС) значительно эффективнее, чем проводившаяся ранее антитеррористическая операция (АТО).

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в пятницу, 8 июня.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал Порошенко на встрече со студентами-юристами.

По его словам, ООС предоставляет украинским военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе. Не сомневайтесь: никогда Донбасс не будет российским", - заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко озвучил планы по войне на Донбассе.