"Донбасс не выживет": главарь "ДНР" признал разруху "республики"

Оккупированный террористами Донбассне сможет выжить без внешней поддержки.

Такое признание сделал главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский, рассказав о массовом выезде людей из "республики".

"Обособленно, вне либо какой-то социальной или экономической системы Донбасс не выживет. Уже сейчас мы наблюдаем отток специалистов и потерю высококвалифицированных кадров. Причем это десятки тысяч человек. Причем люди, получавшие российские паспорта, отбывают на территорию РФ. Например, рабочий на заводе в Алчевске получает, допустим 20 тысяч рублей, а в Липецке в разы больше, поэтому он срывается и уезжает", – отметил он.

Ходаковский добавил, что ничего с данной ситуацией они сделать не могут.

"И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам, не попрешь", – заключил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" превдореспублики.

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