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20 ноября • обновлено в 10:37
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"Донбасс не выживет": главарь "ДНР" признал разруху "республики"

1.6т
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Оккупированный террористами Донбассне сможет выжить без внешней поддержки.

Такое признание сделал главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский, рассказав о массовом выезде людей из "республики".

"Обособленно, вне либо какой-то социальной или экономической системы Донбасс не выживет. Уже сейчас мы наблюдаем отток специалистов и потерю высококвалифицированных кадров. Причем это десятки тысяч человек. Причем люди, получавшие российские паспорта, отбывают на территорию РФ. Например, рабочий на заводе в Алчевске получает, допустим 20 тысяч рублей, а в Липецке в разы больше, поэтому он срывается и уезжает", – отметил он.

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Ходаковский добавил, что ничего с данной ситуацией они сделать не могут.

"И ничего мы с этим сейчас сделать не можем, потому что против объективной реальности, данной нам, не попрешь", – заключил террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" превдореспублики.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Ходаковский
Место
Украина
Теги
Донбасс террористы "ДНР"
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
О, АШОЖТАКОЕ ? А как же миллионы желающих поселиться на этом островке счастья, благополучия и справедливости ?
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Ну да...даже плотницкий уехал на заработки в рашку
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Хо Хол
Хо Хол
Oкpaинa способна выжить без внешней поддержки? :D
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