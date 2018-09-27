Донбасс могли вернуть еще четыре года назад: раскрыты неожиданные подробности

Временно оккупированные территории Донбасса можно было реинтегрировать в Украину мирным путем еще в 2014-2015 году.

Об этом в эфире ObozTV заявил экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации в 2014-2015 годах Александр Кихтенко. Он заверил, что его действия, как и действия его подчиненных, всегда были направлены только на реинтеграцию и против блокады ОРДЛО.

"И всегда я говорил своим подчиненным, что наша основная задача - это сделать все для того, чтобы мы вернулись и начали работать в городе Донецк. И вся администрация работала в этом направлении", - пояснил Кихтенко.

По его словам, в 2014-2015 годы Захарченко и Плотницкого на Донбассе считали люмпенами, "людьми неудачи", которые просто решили обогатиться с помощью оружия.

"И они вообще не воспринимались населением Донбасса. У меня были встречи, ко мне приезжали и ветераны силовых структур, и общественные деятели из временно оккупированной территории, которые разговаривали со мной и описывали какая на самом деле ситуация в Донецке", - подытожил Кихтенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, третий президент Украины Виктор Ющенко сравнил оккупированный Донбасс с гитлеровской Германией.

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