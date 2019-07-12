"Идет гражданская война": украинская актриса выступила на телемосте пропагандистов

На пропагандистском телемосте с названием "Надо поговорить", который показали на российском телевидении 12 июля, выступила руководитель Киевского театра "Браво" Любовь Титаренко.

Она высказалась в поддержку "русского мира", озвучив популярный среди пропагандистов тезис о "братских народах", а также заявила, что на востоке Украины идет "гражданская" война. Трансляция программы велась на канале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы, Россия и Украина, всю жизнь, столетиями жили в дружбе, любви, мире. И сегодня очень тяжело у нас в стране. Идет война, идет гражданская война. Не боюсь этого сказать", – заявила женщина.

Любовь Титаренко Скрин видео

Титаренко добавила, что телемосты между Украиной и РФ считает уместными, однако первый телемост, по ее мнению, нужно провести с непризнанными "Л/ДНР".

"Люди живут в нищете. Вокруг выстрелы, смерти, бабушки голодают, а у нас в Киеве власть просто зажралась", – сказала она.

"Вы знаете, сегодня опасно выходить вот так на большую аудиторию и говорить правду", – также заявила театралка.

Отметим, Титаренко не присутствовала в студии росТВ. Пропагандисты показали ее включение в эфир с помощью видеосвязи.

Осторожно! Видео снято пропагандистами!

Любовь Титаренко – актриса, заслуженный деятель искусств Украины. Была актрисой Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки. С 1991 года стала художественным руководителем театра "Браво".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится.

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