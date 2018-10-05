''Донбасс - это Украина!'' Кандидат в главари "ДНР" сделал неожиданное заявление

Донбасс был и будет Украиной, разве что с признаками автономии.

Такое неожиданное заявление сделал террорист Павел Губарев, который претендует на пост главаря "ДНР", в интервью основателю проекта "Конт" Артему Кривичу.

"Донбасс был и будет Украиной, только с формальными признаками автономии, как Крым в начале 90-х. Такова геополитика, дорогие соотечественники", - подчеркнул он.

По его словам, у Москвы "Минск в голове".

"А по Минску Донбасс - это Украина. Будем жить автономно, но под Украиной. Ничего не поделаешь - политика", - резюмировал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил, что был в Москве и заручился там необходимой для участия в "выборах в ДНР" поддержкой не только представителей Кремля, но и силовых структур.