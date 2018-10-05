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''Донбасс - это Украина!'' Кандидат в главари "ДНР" сделал неожиданное заявление

2.4тЧитать материал на украинском

Донбасс был и будет Украиной, разве что с признаками автономии.

Такое неожиданное заявление сделал террорист Павел Губарев, который претендует на пост главаря "ДНР", в интервью основателю проекта "Конт" Артему Кривичу.

"Донбасс был и будет Украиной, только с формальными признаками автономии, как Крым в начале 90-х. Такова геополитика, дорогие соотечественники", - подчеркнул он.

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По его словам, у Москвы "Минск в голове".

"А по Минску Донбасс - это Украина. Будем жить автономно, но под Украиной. Ничего не поделаешь - политика", - резюмировал террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Губарев заявил, что был в Москве и заручился там необходимой для участия в "выборах в ДНР" поддержкой не только представителей Кремля, но и силовых структур.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Персона
Павел Губарев
Место
Украина
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ойц, а как же "рюцкий мирок"? все? сдулся? пашка -дедмароз по ходу первый побежит к хунте в ноги падать!
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Звісно, що в Україні, тільки коли передохнуть сепарські мразі
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Моня
Моня
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА - единая и неделимая европейская держава. И альтернативы этому нет.
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2 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Моня, какое твое собачье дело до Украины? ты кто такой? ты кацапский пидар, а пуйло твое-хуйло и альтернативы этому нет!
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Моня, Вот не надо обмазывать всех своей педерацией.
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