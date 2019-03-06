Донбасс – это Сирия: Цимбалюк раскрыл убийственную "стратегию" России

Россия использовала практически одинаковый подход к ведению войны в Сирии и на украинском Донбассе. Она лживо маскирует ее под "гуманитарные" операции.

Таким наблюдением поделился украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как вы понимаете, они здесь (в России. — Ред.) частенько любят похвастаться, какие они молодцы в Сирии, как они проводили "гуманитарные" операции в этой стране и оказывали "гуманитарную" помощь. Но давайте поговорим в части гуманитарных операций. Вы чувствуете, что эта лексика уже использовалась высшим российским руководством по отношению к оккупированному Донбассу? Именно там они это опробовали", — говорит он.

Цимбалюк добавил, что "гуманитарные" операции страны-агрессора в Сирии на самом деле были регулярными бомбежками городов, которые никогда не показывали по российскому пропагандистскому телевидению.

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"Как сказал мне один мой друг, если человека убила в Сирии русская бомба, значит он — террорист. И неважно, ребенок он, женщина или мужчина", — с сарказмом подчеркнул журналист.

Еще один интересный момент, на который Цимбалюк советует обратить внимание, — это то, как Россия оправдывает свои захватнические действия. К примеру, начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов называет военное вторжение в чужие государства "стратегией активной обороны", которая предполагает проведение комплекса мер по "упреждающей нейтрализации" угроз безопасности государства.

"Что это значит? На практике это то, что они делают на Донбассе. То есть, ведут боевые действия на территории другой страны. Ну, и Сирия — тоже неплохой пример. Там они с террористами борются, а в Украине — с фашистами. Но суть от этого никоим образом не меняется. В конечном итоге или самолет открывает бомболюки, или российская артиллерия начинает "утюжить" позиции украинской армии", — резюмировал Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк взорвал российское телевидение мощной речью. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Кроме того, он разгромил их веру в то, что Путин когда-либо сможет победить на выборах в Украине.

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