"Донбасс будет воевать с Галичиной": в "ДНР" разразились новой угрозой об Украине

Один из бывших главарей "ДНР" Павел Губарев считает, что Украине нужна федерализация, иначе возможна война между Донбассом и Галичиной.

Об этом он рассказал в интервью НА "Харьков", отметив, что люди, проживающие в Украине, всегда были "ментально разными".

"Жители юго-востока кардинально отличаются от тех, кто живет в центральной Украине, а тем более на Западной. Еще Тарас Чорновил (Вячеслав Чорновил – Губарев спутал имена отца и сына – Ред. ) в 1994 году, говорил, что Украине нужна федерализация, чтобы права всех были учтены, иначе Донбасс будет воевать с Галичиной. По сути, так и произошло. Воюют два проекта – проект интеграции в Европу и проект интеграции в Россию, домой в Россию", – рассказал Губарев.

Бывший главарь террористов вспоминал проект Кремля "Новороссия", заявляя, что она является частью России.

"Мы же в Украине оказались случайно, в результате неправильного передела союзных республик большевиками. Чтобы разбавить украинский буржуазный национализм, которого большевики опасались, тогда Донецко-Криворожскую республику прирезали в УССР. Разбавили вот этот национализм рабочим классом, потому что Донбасс был индустриальным массивом. Результат нашей войны сегодня - вот это историческое решение. Были бы мы в России, было бы все иначе. Жила бы себе Украина в составе 8 областей и все бы у нее было хорошо", – размышлял сепаратист.

Павел Губарев antifashist.com

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие главари террористов "ДНР" Александр Ходаковский и Павел Губарев не исключили, что временно оккупированные территории Донбасса действительно могут вернуться в Украину по плану Виктора Медведчука.

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