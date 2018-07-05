Донбасс на грани катастрофы: Тымчук рассказал о массовой гибели мирных жителей

На Донбассе жители оккупированной Горловки массово умирают из-за отравлений токсинами.

Общее экологическое состояние города является угрожающим, написал на своей странице в Facebook руководитель группы "Информационное сопротивление" и нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, об этом свидетельствует увеличение количества смертей местного населения от токсических отравлений метаном и загрязнения источников питьевой воды.

"Указанная ситуация возникла в связи с закрытием шахт и остановкой добычи угля в районе Горловки. В результате этого наблюдается процесс подъема шахтных вод и затопление нижних шахтных горизонтов. Вода из них поднимается и выталкивает на поверхность метан и другие ядовитые газы", ― пояснил Тымчук.

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