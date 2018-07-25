"Домой в почетном кулечке": на Донбассе погиб офицер России

В оккупированном Донецке 25 июля русский офицер попал в ДТП, столкнувшись с БТР.

"Сегодня произошло очень приятное приключение. В Донецке русский офицер на отжатом "Тахо" столкнулся с бетером под управлением местных макак. Русский офицер в почетном черном кулечке поедет домой в "мокшандию", – написала военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что "мгбшники" упаковали и увезли "ор*ов" в неизвестном направлении.

Машина русского офицера на Донбассе Виктория Руденко / Facebook

"Думаю их уже никто не увидит. Благодарность местным патриотам за информацию. Слава Украине", – написала военнослужащая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ протаранил террористку в центре оккупированного Донецка.