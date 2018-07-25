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"Домой в почетном кулечке": на Донбассе погиб офицер России

3.6тЧитать новость на украинском

В оккупированном Донецке 25 июля русский офицер попал в ДТП, столкнувшись с БТР.

"Сегодня произошло очень приятное приключение. В Донецке русский офицер на отжатом "Тахо" столкнулся с бетером под управлением местных макак. Русский офицер в почетном черном кулечке поедет домой в "мокшандию", – написала военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что "мгбшники" упаковали и увезли "ор*ов" в неизвестном направлении.

Машина русского офицера на Донбассе

Виктория Руденко / Facebook

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"Думаю их уже никто не увидит. Благодарность местным патриотам за информацию. Слава Украине", – написала военнослужащая.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне представитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ протаранил террористку в центре оккупированного Донецка.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объект
террористы "ДНР"
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
так єто что , даунбасяне мочат пацаков!?? интрига !
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
-1,это плюс.По фото бампер погнут,от чего ж подох кацапик?Впрочем,какая разница-нехай дохнут и по более!
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