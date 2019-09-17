Дом Гонтаревой сгорел: в полиции озвучили версии

В полиции рассматривают несколько версий возгорания дачного дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которое произошло в ночь на 17 сентября под Киевом.
Среди прочих версий – неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание, сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович "Громадському".
В полиции сообщили детали инцидента. По данным правоохранителей, охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда он вышел во двор, увидел возгорание кровли.
"Также, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", – добавили в полиции.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Инцидент прокомментировал и глава МВД Арсен Аваков. Пост он опубликовал в Twitter.
"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой – недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он – враг, который вредит своему государству. Полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска преступника", – заявил Аваков.
Нічний підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 17, 2019
Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева сожгли машину невестки Гонтаревой. ЧП произошло в ночь на 5 сентября.
До этого, в августе, Гонтареву сбила машина в Лондоне. У нее диагностировали переломы костей стопы.
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