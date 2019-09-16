Должно быть намного дешевле: АМКУ уличил "Нафтогаз" в обмане

Антимонопольный комитет обвинил НАК "Нафтогаз" в том, что компания продает украинцам газ, который они смогут использовать зимой, по завышенным ценам.

Так, выяснилось, что запасы покупают не по летней цене, а на 226 грн дороже. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что "Нафтогаз" не предоставил потребителям полную и точную информацию об акции "Газовый запас", в рамках которой предлагает закупить газ на весь отопительный сезон.

Цена на газ: АМКУ уличил "Нафтогаз" в обмане

Согласно анализу комитета, потребители могут быть введены в заблуждение, поскольку информация об акции на сайте "Нафтогаза" не содержит всех условий Дополнительного соглашения, которое должен подписать потребитель.

В указанном документе, согласно анализу АМКУ, содержатся такие условия:

потребитель, оплачивая поставщику деньги из расчета заказанных объемов природного газа по цене, определенной в договоре, приобретает право получить эти объемы в период с 1 октября 2019 до 31 марта 2020 только в случае, если действующие на момент поставки цены будут выше, чем цена, по которой была осуществлена предоплата;

в случае, если в течение того же периода цена на природный газ будет ниже цены, по которой была осуществлена предоплата, бытовому потребителю необходимо будет дополнительно оплатить стоимость потребленного природного газа, несмотря на наличие предоплаченного объема природного газа;

вернуть свои деньги потребитель сможет не раньше 1 апреля 2020 года.

"Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплаченная по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся - просто этот объем будет "ждать", пока цена снова повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля. И это не просто теория: действующая цена на природный газа для населения в августе 2019 составляла 4770 грн за 1000 м3 и была на 226 грн ниже цены по акции "Твоя энергонезависимость", – подчеркнули в АМКУ.

Таким образом в комитете заявили, что акция "Нафтогаза" имеет признаки нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции.

АМКУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине пересчитали тариф на газ – в сентябре он на 3,4% дешевле, чем в августе.

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