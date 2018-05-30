"Должен быть четкий ответ": Гриценко "прошелся" по СБУ за убийство Бабченко

Убийство журналиста Аркадия Бабченко еще раз продемонстрировало слабость украинских спецслужб и правоохранительных органов.

Об этом идет речь в эксклюзивном блоге на OBOZREVATEL лидера партии "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко.

По мнению экс-министра, власть использует ресурсы для преследования политических оппонентов вместо того, чтобы заниматься контрразведывательной деятельностью и работать на недопущение резонансных убийств.

"Мы платим миллиарды гривен в виде налогов, плюс уже несколько лет действует дополнительный военный сбор, мы содержим Службу безопасности, которая по численности превышает аналогичные структуры в других странах. Поэтому мы вправе требовать от руководства СБУ и от других правоохранителей результата. А они пока разводят руками, обещают, а потом проходит месяц, полгода-год-два, и нет не то что результата, но даже никаких серьезных сдвигов", – заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что спецслужбы должны показать результат в деле Бабченко, если хотят вернуть доверие украинцев.

"Лично я думаю, что без России здесь не обошлось. Именно поэтому для того, чтобы люди четко знали, что происходит на нашей территории и кто здесь так безнаказанно убивает, подрывает машины в центре столицы, должен быть четкий ответ правоохранительных органов. Прежде всего ответ СБУ", – заключил политик.

Напомним, Бабченко был застрелен вечером 29 мая в Киеве в доме, где он проживал. Убийца выпустил в него три пули. От полученных ранений журналист скончался в машине "скорой помощи".

Ранее в МВД назвали подробности и первые версии убийства Бабченко.Также появились первые фото убитого журналиста и места преступления, а также фоторобот возможного убийцы.