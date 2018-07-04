Доллары коробкой: чиновница Минюста погорела на крупной взятке

Начальник управления аккредитации и мониторинга субъектов госрегистрации Департамента госрегистрации и нотариата Министерства юстиции Алиса Оскирко и ее заместитель погорели на крупной взятке.

Об этом написал в своем Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Чистим управление аккредитации, контроля и мониторинга Минюста. На очередном транше взятки задержан начальник и заместитель подразделения", - сообщил он.

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Известно, что сумма взятки составляет почти 200 тысяч грн. Средства требовали за не препятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Генпрокурор фамилию задержанной чиновницы не указал. Однако источник утверждает, что задержана Алиса Оскирко, передает "Украинская правда".

Кроме того, Луценко опубликовал фото с коробкой с долларами. При этом он не указал сумму средств.

Также было задержано физическое лицо-пособник чиновников, сообщает пресс-служба ГПУ.

Задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере). Ведется следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Сумской области задержали на получении взятки заместителя начальника Государственной фискальной службы и инспектора.