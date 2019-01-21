''Долго не простоит'': в России предрекли разрушение Крымского моста 

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост через Керченский пролив может разрушиться.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Фактам", комментируя ошибки при строительстве.

"Я знаю, о чем говорю, когда утверждаю, что Керченский мост долго не простоит. В этом месте его строить нельзя было ни в коем случае. Можно из дерьма сделать ракету или, скажем, петуха. Но это не значит, что что-то из них полетит. Так и с этим мостом. Пока построили. А что с ним будет дальше — их не волнует", - отметил он.

Крымский мост

По словам эксперта, строители вбивали сваи на глубину всего 55 метров. "Я уже не говорю о том, что свайные мосты можно возводить только на скальных породах. Но уж если вы решили его строить на глине, а дно Керченского пролива — это майкопская глина, то изучайте характеристики", - добавил он.

Медовар уточнил, что майкопская глина — очень слабая, перенасыщенная влагой, чтобы сваи не поплыли при большой нагрузке — их нужно было закапывать не на 55, а на тысячу метров, вот в этом основная загвоздка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

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