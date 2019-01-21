МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Долго не простоит'': в России предрекли разрушение Крымского моста 

5.1тЧитать материал на украинском

Незаконно построенный оккупантами Крымский мост через Керченский пролив может разрушиться.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар в интервью "Фактам", комментируя ошибки при строительстве.

"Я знаю, о чем говорю, когда утверждаю, что Керченский мост долго не простоит. В этом месте его строить нельзя было ни в коем случае. Можно из дерьма сделать ракету или, скажем, петуха. Но это не значит, что что-то из них полетит. Так и с этим мостом. Пока построили. А что с ним будет дальше — их не волнует", - отметил он.

Крымский мост

Крымский мост

По словам эксперта, строители вбивали сваи на глубину всего 55 метров. "Я уже не говорю о том, что свайные мосты можно возводить только на скальных породах. Но уж если вы решили его строить на глине, а дно Керченского пролива — это майкопская глина, то изучайте характеристики", - добавил он.

Новости
''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов

Медовар уточнил, что майкопская глина — очень слабая, перенасыщенная влагой, чтобы сваи не поплыли при большой нагрузке — их нужно было закапывать не на 55, а на тысячу метров, вот в этом основная загвоздка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Тем временем, в Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
4
19
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Хватит Медовара, давайте величайшего еколога всех времён Лену Васильеву!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Медовар тупо стрижет хохлов, каждый раз впаривая им байки про падение моста! хохлы, каждый раз платят ему за байки бабки!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапы - это тупорылые деревянные матрёшки, у которых руки из жопы растут, поэтому, все что они делают, приходит в негодность или разрушается.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Да ты прав вон катцап Ленин построил Украину и сейчас она разваливается .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги