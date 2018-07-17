Документы миссии ОБСЕ на Донбассе "сливали" ФСБ - СМИ

Документы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине могли попасть в руки российских спецслужб.

Об этом говорится в расследовании телепрограммы FAKT немецкого телеканала ARD, передает Deutsche Welle. В частности, в распоряжении немецких журналистов оказалась копия цифрового носителя, на котором сохранены внутренние отчеты миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса.

Отмечается, что на нем есть данные о коммуникации заместителя председателя СММ Александра Хуга. Также носитель содержит мини-досье на членов миссии – черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся и тому подобное.

По данным журналистов, вся эта информация была в распоряжении сотрудника ФСБ РФ.

"Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ", – сказано в расследовании.

"Сейчас мы не можем сказать точно, что произошло. Нам нужны дальнейшие детали", – отреагировал на данную информацию сам Хуг.

Заместитель главы миссии добавил, что СММ ОБСЕ серьезно воспринимает любые угрозы безопасности членов миссии. В организации, по его словам, проверят эту ситуацию и примут необходимые меры.

В то же время посольство РФ в Берлине на запрос журналистов ответило, что предоставление информации по этому вопросу вне их компетенции.

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