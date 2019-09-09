Доказательств нет: в деле об изнасиловании в BlaBlaCar разгорелся скандал

Водителю BlaBlaCar, который, вероятно, изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы, не объявили подозрение из-за отсутствия полной доказательной базы.

Об этом сообщил начальник центра связей с общественностью УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.

По его словам, вручение подозрения и избрание меры пресечения возможно лишь после завершения ряда экспертиз. Данные медицинского освидетельствования женщины для установления факта изнасилования при этом уже приобщены к материалам дела.

Новости В Киеве зверски изнасиловали женщину на глазах ее дочери

Изнасиловал в BlaBlaCar: в деле разгорелся скандал

"После обращения потерпевшей тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября были направлены в суд ходатайства об экспертизах, проведены первоочередные следственные действия, в том числе был допрошен водитель, на которого указала девушка", – рассказал Грищенко.

При этом, в полиции заявили, что дело является фактовым, поскольку личность подозреваемого следствие еще не установило. Грищенко объяснил, что, поскольку свидетелей изнасилования потерпевшей не было, нужны доказательства его причастности к преступлению.

Он заверил, что полиция не "спускает дело на тормозах". Грищенко также отметил, что вероятный насильник не сбежит из страны, поскольку следствие держит с ним "постоянный контакт".

Больше подробностей о жутком преступлении – читайте в нашем эксклюзиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, об изнасиловании стало известно 5 сентября. Информацию обнародовала подруга девушки, над которой надругались.

Другие пассажиры признались, что мужчина уже предлагал ранее своим попутчикам интим.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!