"Доказательств достаточно": расследование дела Труханова завершено

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и сотрудников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

Как сообщили пресс-службе САП в Facebook, прокуроры пришли к выводу о достаточности собранных доказательств, чтобы составить обвинительный акт в отношении Труханова, одесских чиновников и других лиц, которые подозреваются в хищении средств городского бюджета в особо крупных размерах при покупке по завышенной цене помещений бывшего завода "Краян".

По данным следствия, стоимость цена здания, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Девелопмент Элит" как продавцом, и методика проведения оценки была поставлена ​​под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн гривен был завизирован "с замечаниями", изложенными отдельным документом.

В САП отметили, что указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит".

Однако, несмотря на это, пояснили следователи, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии по результатам будущего голосования решения на дачу согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене.

Кроме того, они предоставили ложные данные о готовности помещения к использованию и наличии ремонта, о создании в предложенном помещении центра предоставления социальных услуг. Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение было куплено за 185 млн гривен – по вдвое более высокой цене, установленной в ходе расследования, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

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"По поручению прокурора детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьми подозреваемым и их защитникам открыли материалы досудебного расследования для ознакомления", – добавили в САП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года у Труханова провели обыски. Следственные действия проводились в рамках расследования двух уголовных производств.

14 февраля мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" после прибытия из Варшавы, после чего его передали НАБУ. На следующий день Соломенский районный суд отпустил Труханова под личное обязательство.

В апреле в СМИ появилась информация, что семье Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной новостройке в Лондоне.