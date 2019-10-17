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18 октября • обновлено в 01:25
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"Доказательств достаточно": генпрокурор рассказал, когда сообщат о подозрении Гладковскому

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Подозрение бывшему первому заместителю СНБО Олегу Гладковскому в совершении ряда преступлений, в том числе махинаций в оборонном комплексе, будет сообщено прокуратурой в пятницу, 18 октября.

Такое заявление в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 17 октября сделал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он пояснил, что будет в основе для подозрения задержанному.

"Первое – нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование. И второе – речь идет о нарушении законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", – сказал Рябошапка.

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По его словам, дело, в том числе, базируется на журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме".

"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра о совершении этих преступлений", – подчеркнул глава ГПУ.

Олег Гладковский

Олег Гладковский

LIGA.net

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Персоны
Руслан Рябошапка Олег Гладковский
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Укроборонпром
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