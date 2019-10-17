"Доказательств достаточно": генпрокурор рассказал, когда сообщат о подозрении Гладковскому

Подозрение бывшему первому заместителю СНБО Олегу Гладковскому в совершении ряда преступлений, в том числе махинаций в оборонном комплексе, будет сообщено прокуратурой в пятницу, 18 октября.
Такое заявление в эфире политического ток-шоу "Право на владу" 17 октября сделал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он пояснил, что будет в основе для подозрения задержанному.
"Первое – нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование. И второе – речь идет о нарушении законодательства во время осуществления тендерных закупок и использование служебного положения для того, чтобы неправомерно влиять на результаты этих тендерных закупок, в результате чего была получена неправомерная выгода", – сказал Рябошапка.
По его словам, дело, в том числе, базируется на журналистском расследовании о коррупции в "Укроборонпроме".
"Следствие считает, что доказательства собраны в полной мере и они являются обоснованными, чтобы уведомить завтра о совершении этих преступлений", – подчеркнул глава ГПУ.
Олег Гладковский
LIGA.net
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди прочих участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Были названы бешеные суммы заработка топ-чиновников в результате контрабанды и других "хитростей".
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Позже стало известно, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.
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