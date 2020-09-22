Доказана причастность воинских частей РФ к захвату Крыма: названы имена военных

Российские военные из трех воинских частей причастны к операции захвата и оккупации Крыма.

Как сообщают волонтеры Inform Napalm, в аннексии украинского полуострова участвовали военные 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и 205 -го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535).

По записям в соцсетях волонтеры установили, что в оккупации Крыма принимал участие Александр Удодов, 05.11.1994 года рождения, родом из города Майкоп. В сети также есть фото его награды за захват полуострова.

Страница в соцсети пользователя с ником "Made in UssR" Inform Napalm

Страница в соцсети пользователя с ником "Made in UssR" Inform Napalm

Удодов в сети писал, что служил в Севастополе морпехом, где базировалась 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ. Позже он перевелся на новое место службы – 382-й батальон морской пехоты.

Отмечается, что 382-й отдельный батальон морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базировался в городе Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края, России. Он входит в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140). Волонтеры указали, что медаль за оккупацию Крыма Удодов получил уже выполняя боевые задачи в составе 382-го ОБМП.

Российский военный Александр Удодов Inform Napalm

Александр Удодов Inform Napalm

Также Удодов публиковал фото из оккупированного Крыма. Например, он выложил в сети фото, сделанное на украинской авиабазе в Новофедоровке на фоне украинского самолета Бе-12.

Александр Удодов в оккупированном Крыму Inform Napalm

Удодов на украинской авиабазе Inform Napalm

Волонтеры подчеркнули, что руководил захватом украинских воинских частей непосредственно на месте командир 382-го ОБМП подполковник Александр Картавкин. Он также получил медаль за захват Крыма.

Александр Картавкин Inform Napalm

Картавкин получил медаль на захват Крыма Inform Napalm

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который принимал участие в захвате Крыма.