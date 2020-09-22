Доказана причастность воинских частей РФ к захвату Крыма: названы имена военных

Алексей Титофф Расследования 16:56, 22.09.2020 Обновлено: 17:08, 22.09.2020

Российские военные из трех воинских частей причастны к операции захвата и оккупации Крыма.

Как сообщают волонтеры Inform Napalm, в аннексии украинского полуострова участвовали военные 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и 205 -го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535).

По записям в соцсетях волонтеры установили, что в оккупации Крыма принимал участие Александр Удодов, 05.11.1994 года рождения, родом из города Майкоп. В сети также есть фото его награды за захват полуострова.

Страница в соцсети пользователя с ником "Made in UssR"
Inform Napalm
Страница в соцсети пользователя с ником "Made in UssR"
Inform Napalm

Удодов в сети писал, что служил в Севастополе морпехом, где базировалась 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ. Позже он перевелся на новое место службы – 382-й батальон морской пехоты.

Отмечается, что 382-й отдельный батальон морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базировался в городе Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края, России. Он входит в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140). Волонтеры указали, что медаль за оккупацию Крыма Удодов получил уже выполняя боевые задачи в составе 382-го ОБМП.

Российский военный Александр Удодов
Inform Napalm
Александр Удодов
Inform Napalm

Также Удодов публиковал фото из оккупированного Крыма. Например, он выложил в сети фото, сделанное на украинской авиабазе в Новофедоровке на фоне украинского самолета Бе-12.

Александр Удодов в оккупированном Крыму
Inform Napalm
Удодов на украинской авиабазе
Inform Napalm

Волонтеры подчеркнули, что руководил захватом украинских воинских частей непосредственно на месте командир 382-го ОБМП подполковник Александр Картавкин. Он также получил медаль за захват Крыма.

Александр Картавкин
Inform Napalm
Картавкин получил медаль на захват Крыма
Inform Napalm

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который принимал участие в захвате Крыма.

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