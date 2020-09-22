Доказана причастность воинских частей РФ к захвату Крыма: названы имена военных

Российские военные из трех воинских частей причастны к операции захвата и оккупации Крыма.

Как сообщают волонтеры Inform Napalm, в аннексии украинского полуострова участвовали военные 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ (в/ч 45765), 727-го ОБМП Каспийского флота РФ (в/ч 20264) и 205 -го отряда управления вспомогательного флота ЧФ РФ (в/ч 43535).

По записям в соцсетях волонтеры установили, что в оккупации Крыма принимал участие Александр Удодов, 05.11.1994 года рождения, родом из города Майкоп. В сети также есть фото его награды за захват полуострова.

Удодов в сети писал, что служил в Севастополе морпехом, где базировалась 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ. Позже он перевелся на новое место службы – 382-й батальон морской пехоты.

Отмечается, что 382-й отдельный батальон морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (в/ч 45765) базировался в городе Темрюк, на азовском побережье Краснодарского края, России. Он входит в состав 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140). Волонтеры указали, что медаль за оккупацию Крыма Удодов получил уже выполняя боевые задачи в составе 382-го ОБМП.

Также Удодов публиковал фото из оккупированного Крыма. Например, он выложил в сети фото, сделанное на украинской авиабазе в Новофедоровке на фоне украинского самолета Бе-12.

Волонтеры подчеркнули, что руководил захватом украинских воинских частей непосредственно на месте командир 382-го ОБМП подполковник Александр Картавкин. Он также получил медаль за захват Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтеры смогли установить личные данные оккупанта из 108-го десантно-штурмового полка, который принимал участие в захвате Крыма.