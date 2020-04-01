"Дойдет до Украины": экстрасенс предсказал большую войну между США и РФ

Летом 2020 года в мире начнется большая война, которая будет связана с военным конфликтом в Сирии.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL выдвинул известный экстрасенс и политолог Сабухи Иманов.

По его словам в войне будут участвовать Россия, США, Израиль, Иран и некоторые страны Европы.

Война в Сирии

"Приближается глобальный мировой кризис. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, это еще не кризис. Это так, начало. Меняется весь мир, вся структура управления. Буквально через несколько месяцев, этим летом, в мире начнется большая война", – сообщил он.

Иманов добавил, что основная схватка будет между Штатами и Россией.

"Никто не выйдет победителем. Но проиграет народ Сирии, которого практически не останется. Уже сейчас надо оттуда бежать, потому, что там будут бомбить везде. Иран будет участвовать, Иран будет бомбить Израиль, Америка с Израилем будут бомбить Иран. В результате Европу, Кавказ, Россию накроет небывалая волна беженцев. Дойдет она и до Украины", – отметил экстрасенс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сабухи Иманов рассказал, что в Украине вскоре могут провести новые выборы, которые якобы приведут к росту доллара до отметки в 50 гривен.

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