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"Дойдем до Манхэттена": в "ДНР" заявили о новых грандиозных планах

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Террорист "интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Стас" заявил, что вооруженные бандформирования Донбасса пройдут парадом по Львову и Манхеттену.

"Стас" собрался пройтись парадом по Манхеттену. Ну, на крайняк, по Львову. Пожелаем ему удачи", – прокомментировал блогер Necro Mancer под видео в Twitter.

Так, боевик пожелал, чтобы война поскорее окончилась, потому что она "поднадоела всем". (Также, опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

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"Пятый год уже. В нашу пользу, естественно. Ждем парада в Киеве и во Львове, можно и пройтись по Манхеттену. Ну, думаю, на этом не остановимся. Думаю, все-таки, дойдем до Львова", – поделился своими надеждами террорист.

По данным сепаратистских СМИ, "Стас" воюет против Украины на Донбассе с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко неоднократно обещал дойти до Киева. В сети была опубликована видеоподборка самых "страшных" его угроз.

Недавно, главарь "Пятнашек" с позывным Сварог распространил фейк о снайперах из Германии, которые якобы прибыли на Донбасс.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
терроризмтеррористы "ДНР"
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Паламарчук Володимир
Паламарчук Володимир
Бажаю уродові дойти до Києва. тут я його зустріну і втоплю у великому привокзальному сортирі. "По иощам елєй"
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Podyu Roman
Podyu Roman
Кротов Даниил, быдло, Рейкъявик уже штурмовал?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Паламарчук Володимир, быдло. а если он тебя утопит?
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