"Дойдем до Манхэттена": в "ДНР" заявили о новых грандиозных планах

Террорист "интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным "Стас" заявил, что вооруженные бандформирования Донбасса пройдут парадом по Львову и Манхеттену.

"Стас" собрался пройтись парадом по Манхеттену. Ну, на крайняк, по Львову. Пожелаем ему удачи", – прокомментировал блогер Necro Mancer под видео в Twitter.

Так, боевик пожелал, чтобы война поскорее окончилась, потому что она "поднадоела всем". (Также, опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Пятый год уже. В нашу пользу, естественно. Ждем парада в Киеве и во Львове, можно и пройтись по Манхеттену. Ну, думаю, на этом не остановимся. Думаю, все-таки, дойдем до Львова", – поделился своими надеждами террорист.

По данным сепаратистских СМИ, "Стас" воюет против Украины на Донбассе с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко неоднократно обещал дойти до Киева. В сети была опубликована видеоподборка самых "страшных" его угроз.

Недавно, главарь "Пятнашек" с позывным Сварог распространил фейк о снайперах из Германии, которые якобы прибыли на Донбасс.