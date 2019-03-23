"Дохните на Станице": в "ЛНР" закрыли пункт пропуска в свободную Украину

В террористической "ЛНР" приняли решение закрыть пункт пропуска "Золотое" со своей стороны, сделав невозможным выезд жителей оккупированной территории в свободную Украину.

Об этом заявил главарь псевдореспублики Леонид Пасечник. Его видеообращение показал в Twiter блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей пункт пропуска "Золотое" со стороны "ЛНР" будет закрыт до принятия согласованного сторонами конфликта, "ЛНР" и Украиной, решения на переговорах в Минске", — сказал он.

КПВВ "Золотое" "Комсомольская Правда в Донецке"

"Пасечник: "Х*р вам, а не новый пункт пропуска, дохните на Станице", — возмущенно подписал ролик с выступлением главаря "ЛНР" автор поста.

Информацию о провокации террористов подтвердили и на странице штаба ООС в Facebook. Там подчеркнули, что российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делает невозможным открытие КПВВ "Золотое".

"С целью улучшения гуманитарной ситуации в регионе украинской стороной спланировано проведение мероприятий, направленных на открытие и ввод в эксплуатацию КПВВ "Золотое". В связи с этим, украинская сторона подготовила все соответствующие документы и прошла необходимые процедуры по строительству, оборудованию и подготовки к открытию данного объекта, которое запланировано на 24 марта 2019 года", — говорится в сообщении.

22 марта Вооруженными силами Украины были предоставлены гарантии соблюдения режима прекращения огня во время проведения открытия и дальнейшего функционирования КПВВ в районе населенного пункта Золотое.

В то же время, украинская сторона обратилась к СММ ОБСЕ по вопросу сотрудничества и получения дополнительных гарантий безопасности, соблюдения режима прекращения огня от российской оккупационной администрации временно оккупированных территорий, а также обеспечения присутствия зеркальных патрулей СММ ОБСЕ в указанном районе.

По полученным сообщением от представителей СММ ОБСЕ, российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий не смогла предоставить гарантии безопасности, ссылаясь на текущую ситуацию по безопасности.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что российская оккупационная администрация временно оккупированных территорий намеренно блокирует вопрос открытия КПВВ, что ухудшит гуманитарную ситуацию в регионе", — подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились кадры, на которых видно, как жители Донбасса буквально штурмом берут блокпост "Станица Луганская" в "ЛНР", чтобы прорваться в начало очереди на подконтрольную Украине территорию.

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