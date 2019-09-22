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22 сентября • обновлено в 22:00
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"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

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В сети показали ужасное состояние общественного транспорта на оккупированной части Донбасса – в самопровозглашенной "Луганской народной республике".

Роликом, снятым из салона полуразрушенного троллейбуса в Алчевске, на странице в Twitter поделился пользователь с ником "Чистокровный новоросс" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Шел 6-й год, как мы не кормим Киев и гейропу", – написал в посте он.

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"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин видео

"Летучий Голландец", "Ужас", "Едет в ад?" "Пора город переименовать обратно в Коммунарск", "Уже ногти по локоть сгрызли – теперь "русский мир" догрызают!" "Туристы из Украины и Европы пообрывали на сувениры", – ответили в комментариях пользователи сети.

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

"Догрызают русский мир": в сети посмеялись над "прорывом" в "ЛНР"

Скрин комментариев к ролику

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" распространили очередной фейк о "героизме" террористов псевдореспублики, заявив, что один из них не рассказал тайн оккупантов даже под пытками. Выдуманную пропагандистскую историю о Святославе Павлове опубликовали пользователи сети.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса видео соцсети
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Дудко Олег
Дудко Олег
А правда, что новую скоростную электричку до Борисполя толкают пассажиры? И сколько новых автобусов выпустили на Украине за год?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А где пассажиры? Вроде день на дворе... Или опять типа "пляжи пустые"?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо назвать его русский мир))))))
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