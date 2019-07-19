Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Хоть с козлом": украинский генерал выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"

7.3т Читать материал на украинском

На сегодняшний день переговоры по Донбассу, в том числе прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР" – единственный путь разрешения этого конфликта.

"Я бы договаривался с кем угодно, хоть с козлом. Другого варианта, чем садиться за стол переговоров, нет. Как бы ни было тяжело. Надо находить точки соприкосновения и двигаться дальше. Мы не можем терять территории, терять людей, мы не можем бесконечно воевать", – заявил OBOZREVATEL председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

Боец ВСУ, иллюстрация

Боец ВСУ, иллюстрация

Вільне Радіо

По мнению генерала, "подталкивающим шагом был бы обмен пленными по формуле "всех на всех", а дальше, я думаю, процесс пошел бы быстрее. С чего-то надо начинать и потом двигаться дальше".

Новости
Переговоры с Россией по Донбассу: военный експерт назвал возможные изменения в "нормандском формате"

Уманец считает, что можно было бы начать с переговоров в "нормандском формате" с участием России, затем провести переговоры с главарями донбасских "республик", на которых их необходимо "хорошенько прощупать", а затем "идти дальше, разговаривать с Путиным".

Как писал OBOZREVATEL, 18 июля президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Путин заявил, что он за "прямой контакт Киева и "властей" "ДНР" и "ЛНР".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске Обмен пленными
Персоны
Дмитрий Уманец Владимир Путин Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
117
6
Смешно
14
Интересно
28
Печально
25
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Anin Georgij
Anin Georgij
Так главари днр и лнр на 100% подконтрольны путину, то переговоры с ними и есть переговоры с путиным. Они даже полушага не сделают без согласования с путиным. Все сопли-слюни, что нельзя типа напрямую разговаривать с главарями всего лишь предлог продолжать коррупцию в военке на крови тех, кто сидит в окопах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Смысл разговоров с главарями,если они полностью зависимы от кремля?чета хенерал ху..ню несёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Good Valery
Good Valery
Джонсон Саймон Ф., да его путин покусал. или скабеева. инфекция. болеет в общем человек.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Валевич Борис
Валевич Борис
Выползают из нафталина диванные генералы, которые и компаса не знают, не то что тактику и стратегию и начинаю давать советы космической глупости воображая из себя спасителя Отечества ....... тьфу клоуны!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel