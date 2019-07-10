Догнал и угрожал ножом: в Черниговской области изнасиловали девочку

В Черниговской области 15-летнюю девушку изнасиловал местный житель. Она пыталась сбежать, но он догнал и начал угрожать ей ножом.

Нападение произошло 9 июля, когда пострадавшая возвращалась домой от своей подруги, сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"К ней подошел мужчина и под угрозой предмета, похожего на нож, начал приставать и склонять к интимной связи, касался ее половых органов. Девушка пыталась сбежать, но подонок догнал и удовлетворил свои потребности, после чего отпустил ее", – уточнил Аброськин.

Насилие над детьми (иллюстрация) "Вести образования"

По его словам, пострадавшая побоялась сразу рассказать матери о произошедшем и решилась на это только утром. Подозреваемый был задержан, им оказался житель соседнего села 1993 года рождения.

Как писал OBOZREVATEL, за сутки 8 июля в разных регионах Украины случилось три изнасилования несовершеннолетних. Еще двух детей развращали в течение долгого времени.

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