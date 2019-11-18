Додавили агрессора? В Минобороны высказались об "отвоеванных" у Путина кораблях

Возвращение Россией захваченных украинских кораблей является не доброй волей, а выполнением решения Международного морского трибунала.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своем телеграм-канале. Он отметил, что катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" продолжат работу в Военно-морских силах ВСУ.
"Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала", – почеркнул Загороднюк.
"После получения судов специалисты их осмотрят и дадут рекомендации, каким образом можно скорее их вернуть в службу. Мы и дальше будем строить военно-морской флот, который будет защищать Украину. Это залог стабильности в регионе", – добавил он.
Корабли ВМС Украины
РБК
Как писалOBOZREVATEL, в МИД Украины заявили, что, несмотря на то, что Россия вернула корабли, захваченные в Керченском проливе, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги. Также агрессору напомнили об ответственности за нарушение иммунитетов военных судов.
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