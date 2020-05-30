Дочь умершей от коронавируса пациентки в Прилуцкой центральной городской больнице описала жуткие условия содержания и лечения больных COVID-19, через которые пришлось пройти ее матери.

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По словам Инны Кудрявцевой, в смерти женщины виноват лечащий врач. На своей странице в Facebook она рассказала, что медик боялся признать о безуспешных попытках лечить пациентку, поступившую с легкими симптомами.

Девушка обвинила врача больницы на Черниговщине в смерти матери

"Я долго молчала. Ждала ответ от больницы. Но мое терпение допнуло. От этой новости я чуть не получила инфаркт, без преувеличения. Интересно, за что врачи Прилуцкой центральной городской больницы получили надбавки 300%? За то, что по всей области 6 смертей, 5 из которых именно в этой больнице? За то, что из 9 пациентов умерло 5, то есть каждый второй? За то, что мою маму, которая поступила к ним в больницу только с температурой до 38, довели до могилы? Или за то, что моего отца держали лишнюю неделю только ради статистики? Я вынуждена была молчать, потому что была угроза жизни моих родителей. Теперь, когда мама умерла, я не буду молчать и расскажу всю правду о Прилуцкой центральной городской больнице", – пишет девушка.

Дочь умершей рассказала, что в больнице отсутствует отопление и горячая вода, поэтому пациенты вынуждены ходить в туалет в верхней одежде. Также там отсутствуют ужині, не хватает питьевой воды, а на больных психологически давят медицинские сотрудники.

"Я лично была свидетелем того, когда мама звонила мне в слезах, а на нее кричали медсестры и угрожали, что не будут носить ей лекарства за ее же деньги. Это что за отношение к пациентам? Как больной, закрытый в инфекционном отделении, может доставать себе лекарства, когда в больнице их нет, а выходить из бокса запрещено?", – возмущена Кудрявцева.

Прилуцкая центральная городская больница spzh.news

Девушка отметила, что ее маму госпитализировали с легкими симптомами, у папы также была температура и небольшой кашель. Мама поехала за компанию с папой, чтобы вместе сделать тесты на коронавирус.

"Сначала родители были вместе в палате, а потом их разделили. К маме подселили женщину в тяжелом состоянии, она ужасно кашляла. Рентген сделали маме только 28 апреля, когда она уже 4 дня находилась в больнице, в холоде и голоде. Рентген показал небольшое воспаление правого легкого. То есть воспаление у мамы началось именно в больнице. От тех условий, которые там были. С самого начала лечение было неправильным. Никак не могли сбить температуру. Давали сильные антибиотики, которые убили маме печень. Уже в пятницу, 1-го мая, мама не могла есть. Печень была убита неправильным лечением. Врач знал о том, что у мамы отсутствует желчный", – поделилась дочь умершей.

Она добавила, через два дня маму все утро пытались подключить к аппарату искусственной вентеляции легких. Она якобы была первой, на ком тренировались врачи. Девушка подчеркнула, что все время, пока мама находилась на аппарате ИВЛ, врач молчал или говорил о "стабильном" состоянии.

Врач Пустовойт Сергей Витальевич pcml.lic.org.ua

"То есть у мамы отказали почки, а врач говорит, что состояние стабильное, будто так и должно быть. Мы ничего не знали! Я звонила папе почти каждый час, пыталась узнать хоть какие-то новости, но ему ничего не говорили. Я звонила в больницу: либо никто не брал трубку, либо врач просто морозився от меня, не хотел говорить правду. Мы узнали, что у мамы отказали почки, уже 5-го мая. Врач написал, какие лекарства нужно купить. Была срочно отправлена машина в Киев за лекарствами, мы начали собирать средства на дорогостоящие препараты. Меньше, чем за сутки мы собрали 47 тысяч гривен. Но было уже поздно", – рассказала девушка.

Кудрявцева обвинила врача в некомпетентности. Она уверена, что из-за его самоуверенности и халатности умерла мама.

"Прошу максимальный репост! Страна должна знать своих "героев". Врач, который довел мою маму до смерти: Пустовойт Сергей Витальевич. Главный врач Прилуцкой центральной городской больницы: Погорелая Яна Викторовна", – написала Кудрявцева.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине очень дорого умереть от коронавируса. Как бы цинично это ни звучало, но стоимость традиционных похорон человека, умершего от COVID-19, составляет около 1000 долларов.