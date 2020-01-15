"Было ощущение, что это ошибка": дочь пассажирки Boeing 737 приехала из Ирана хоронить мать-украинку

Алена Арам, дочь Ольги Кобьюк – жертвы крушения украинского Boeing 737, сбитого Ираном, – рассказала, что ее мама возвращалась домой самолетом после новогодних праздников.

Кобьюк проживала в Киеве и на Новый год приехала в Тегеран, чтобы навестить дочь, передает ТСН.

Ольге Кобьюк был 61 год. На свой возраст, говорит дочь, мама не выглядела. Работала бухгалтером, имела кучу друзей, но жила для дочери и ее семьи.

Ольга Кобьюк и Алена Арам ТСН

"Она жила нами, внуком, мной, моим мужем. Она нас поддерживала во всем", – говорит женщина.

8 января Ольга возвращалась в украинскую столицу. Алена говорит, что отпускала маму с легким сердцем. Провела до регистрации и уехала домой, а там открыла ленту новостей.

"Было ощущение, что ошибка, что, возможно, выжили, что они там не погибли, что сейчас позвонят и скажут, что это не этот самолет", – вспомнила Алена Арам.

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В Киеве женщина встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Как рассказала Арам, она увидела, что не одна в своем горе. Услышала обещание, что Украина поможет похоронить всех, кто разбился в самолете.

Для себя девушка уже решила, что хоронить маму будет в столице. "Я хочу, чтобы мама была на родной земле, на Родине", – сказала дочь погибшей пассажирки.

Она также призналась, что четырехлетнему сыну о смерти бабушки не рассказала. В Киеве женщина хочет дождаться тела матери.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

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